Sciopero Ansa, Berlusconi: “Sono vicino ai giornalisti che si trovano in una difficile situazione”

Agenpress. Da editore, prima ancora che da presidente di Forza Italia, riconosco ed apprezzo da sempre il ruolo dell’agenzia Ansa, che assicura sin dalla sua fondazione una informazione imparziale e autorevole.

È un patrimonio di storia e di professionalità che non può e non deve essere disperso.

Sono vicino ai giornalisti che si trovano in una difficile situazione e mi auguro, di cuore, che i problemi dell’agenzia possano risolversi positivamente al più presto.

Noi di Forza Italia stiamo operando in Europa per ottenere quegli interventi finanziari che possano consentirci di uscire quanto prima dall’emergenza in corso.

E’ quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.