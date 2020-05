Coronavirus, Luigi Barone (Asi): il Ministero della Salute sanificare le strade fa bene o no?

Agenpress. “Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità chiariscano definitivamente, e non con una risposta del tipo ‘non è prevista nel Dpcm’, se la sanificazione delle strade e degli ambienti esterni sia positiva o meno.

Per l’Oms disinfettare le strade non è raccomandato anzi è dannoso, il Governo italiano dica ufficialmente la sua, ovviamente con dati scientifici, anche perché enti locali, Asi e tante attività produttive stanno spendendo risorse per la sanificazione degli spazi esterni.

Addirittura l’Oms nel documento pubblicato sostiene che fa male alla salute. Ci aspettiamo una risposta chiara dal Ministero della Salute a stretto giro”.

Lo dichiara Luigi Barone consigliere delegato per il Sud della Ficei e presidente dell’Asi di Benevento.