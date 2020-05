Fase 2, Fapi: “Domani sarà lunedì nero per l’Italia”

Agenpress. “Domani sarà un lunedì nero per l’Italia. Tantissimi artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non avranno la forza di riaprire la saracinesca delle proprie attività. La crisi economica che si è generata nel Paese non può essere arginata con il ‘dl rilancio’ che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Palazzo Chigi, evidentemente, non ha contezza delle difficoltà economiche che da mesi stanno vivendo imprese e cittadini”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Il Governo Conte – spiega Sciotto – appare del tutto inadeguato a soddisfare le aspettative delle piccole e medie imprese che reclamano a gran voce responsabilità e immediatezza. Non c’è più tempo da perdere: servono aiuti veri alle imprese per rilanciare l’economia e l’occupazione”.