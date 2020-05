L’ opinione di Roberto Napoletano. Non ci salva il padroncino di Stato

Il Tesoro deve avere il coraggio di correggere gli errori commessi cambiando la macchina in corsa. Ai riti bizantini di Sace si vogliono aggiungere quelli di Invitalia e di Cdp come azionisti addirittura della piccola impresa italiana. Così muore tutto, altro che ripartenza

Agenpress. Si cammina a fari spenti sull’orlo del baratro dentro la macchina in panne dello Stato italiano e delle sue litigiose Regioni. Si sono sbagliati itinerario e conducenti una volta e si ripete l’errore con suicida noncuranza.

Come se non fossimo alle prese con la Grande Depressione mondiale e con un’economia nazionale che lo Stato deve risarcire perché ha deciso di chiuderla causa Pandemia. Come se non avessimo coscienza che chi mangia male da sempre ora se la passa malissimo e chi mangiava bene da qualche settimana non ha reddito e comincia ad avere fame.

Video la Grande Balla

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

Video Basta con i regali al Nord con i soldi del Sud

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/05/16/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-non-ci-salva-il-padroncino-di-stato/