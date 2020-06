Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Orgogliosi di essere sudati”

Agenpress. “Lo scrittore Gianrico Carofiglio, a proposito delle manifestazioni del 2 Giugno, con tono di disprezzo, le ha bollate manifestazioni di persone “sudate”.

Siamo alla solita presunta superiorità morale e culturale di intellettuali organici alla sinistra. Carofiglio, dall’alto dei diritti di autore dei suoi libri non riesce o non vuole capire i sacrifici e le difficoltà di chi in questo momento non arriva alla fine del mese, tanta gente “Sudata”.

Un uomo del popolo e di sinistra autentica dovrebbe essere rispettoso di questa gente e non ironizzare. Dico a Carofiglio che, al contrario, bisogna essere orgogliosi di appartenere al popolo di “sudati”, che bene o male portano avanti il Paese dimostrando tanta pazienza”.

Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.