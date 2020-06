Rotondi: “Se Berlusconi vuol far tornare Forza Italia al 20 – 25% si distacchi da Salvini e Meloni”

Agenpress. “Se Berlusconi vuole chiudere la sua lunghissima parentesi politica abbracci definitivamente Salvini e Meloni, come sostengono quotidianamente alcuni parlamentari di Forza Italia che non sono democristiani come me, ma parlano democristianamente la lingua del politichese. Se invece, come credo e spero, l’ambizione di Berlusconi e altri è quella di far tornare Forza Italia al 20, al 25 o al 38% del Pdl io, che di FI sono alleato, sono interessatissimo a questo processo”.

“Oggi manca del tutto un centro liberale, cattolico e moderato. Qui c’è una prateria e se Berlusconi vuole fare il costruttore sono sicuro che arriverà almeno al 30%”. Poi il dialogo con Conte non è obbligatorio e nemmeno facile, ma è l’unico possibile per sfidare i sovranisti e le sinistre. L’unica cosa che deve fare è dire di nuovo “l’Italia è il Paese che amo”. Berlusconi ha un programma, quello del 1994, che in parte non gli hanno consentito di realizzare e in parte è stato rinnovato e da qui può unire l’Italia liberale e cattolica che non è né sovranista né comunista”.

“Nel Pantheon del centro che ho in mente ci sono De Gasperi, Craxi, il mondo liberale, Croce e La Pira. Nella politica di oggi al fianco di Berlusconi potrebbero quindi esserci Renzi, Conte, Cairo e tutto ciò che non appartiene al mondo Pci-Pds-Ds-Pd e alla destra sovranista”.

“Un centro destinato a essere maggioranza nel Paese e che potrebbe candidare Conte a Palazzo Chigi o anche qualcuno che oggi è comodamente seduto sul suo divano e nemmeno sa che cosa farà in futuro. “Con questo schema, e quindi con il proporzionale, io sarei pronto anche a votare a ottobre”

E’ quanto dichiara l’on. Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo FI alla Camera e presidente della Fondazione Dc.