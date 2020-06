Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Tridico si dimetta: basta con le bugie”

Agenpress. “Il presidente dell’ Inps Pasquale Tridico cento ne fa ed una ne pensa. Aveva solennemente dichiarato che tutte le richieste di CIG sarebbero state esaudite e pagate alla data del 12 Giugno.

In un’ intervista la sera del 12 Giugno ha affermato che effettivamente tutte le richieste erano state accolte e non vi erano pendenze. Il quotidiano Il Tempo, non smentito, ha però pubblicato una circolare interna all’Inps in base alla quale alla sera del 12 mancavano ancora da saldare 1.002.525 richieste.

Pertanto, non solo Tridico ha mentito, ma non ha mantenuto l’ impegno preso con gli italiani. A questo si aggiungano: la carente gestione del sito web dell’ istituto, e l’ infelice dichiarazione su imprenditori e commercianti ” pigri” perché non riaprono, e il quadro è completo. Che cosa aspetta Tridico a dimettersi? Basta con le bugie”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.