Cinema: Borgonzoni, addio Zeudi Araya, con lei se ne va parte della cinematografia anni ‘70

AgenPress. “Ci lascia un’attrice che ha rappresentato una stagione del cinema popolare italiano. Zeudi Araya ha contribuito al successo di opere appartenenti al filone erotico, che rappresentò uno dei fenomeni cinematografici degli anni Settanta.
Diva capace di reinventarsi produttrice e custode di una memoria preziosa, ha attraversato decenni di storia del nostro schermo lasciando un segno che va ben oltre la leggenda del sex symbol”.
Così in una nota il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.