Hegseth: “Pronti a riprendere gli attacchi contro l’Iran se non si raggiungerà un accordo”

AgenPress. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi contro l’Iran se non si raggiungerà un accordo, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, mentre i negoziatori di Washington e Teheran lavoravano per superare le principali divergenze che bloccano un accordo.

“La nostra capacità di riprendere le attività, se necessario… siamo più che in grado di farlo”, ha dichiarato Hegseth a Singapore. “Le nostre scorte sono più che sufficienti a tale scopo, sia lì che nel resto del mondo, quindi siamo in un’ottima posizione”, ha aggiunto.

Hegseth, intervenendo allo Shangri-La Dialogue , il principale forum asiatico per leader della difesa, militari e diplomatici, ha affermato che gli Stati Uniti non hanno voltato le spalle alla regione Asia-Pacifico nonostante siano impegnati in un conflitto con l’Iran.