Hegseth: “Pronti a riprendere gli attacchi contro l’Iran se non si raggiungerà un accordo”

AgenPress. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi contro l’Iran se non si raggiungerà un accordo, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, mentre i negoziatori di Washington e Teheran lavoravano per superare le principali divergenze che bloccano un accordo.
“La nostra capacità di riprendere le attività, se necessario… siamo più che in grado di farlo”, ha dichiarato Hegseth a Singapore. “Le nostre scorte sono più che sufficienti a tale scopo, sia lì che nel resto del mondo, quindi siamo in un’ottima posizione”, ha aggiunto.
Hegseth, intervenendo allo Shangri-La Dialogue , il principale forum asiatico per leader della difesa, militari e diplomatici, ha affermato che gli Stati Uniti non hanno voltato le spalle alla regione Asia-Pacifico nonostante siano impegnati in un conflitto con l’Iran.
“Possiamo fare due cose contemporaneamente. Stiamo potenziando al massimo la nostra base industriale della difesa in modo da poter produrre il doppio, il triplo o il quadruplo delle munizioni molto presto, per garantire che tutti i nostri piani (operativi) siano adeguatamente finanziati in tutto il mondo”, ha affermato.
Il capo del Pentagono ha affermato che il presidente Donald Trump è “paziente” e desidera raggiungere un “ottimo accordo” che garantisca che l’Iran non si doti di armi nucleari.