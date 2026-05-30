Morta l’attrice Zeudi Araya, aveva 75 anni

AgenPress. Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, morta all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio è stato il figlio. Nata in Eritrea e successivamente naturalizzata italiana, Araya è stata una delle figure più iconiche del cinema italiano degli anni Settanta, diventando un simbolo delle commedie sexy dell’epoca.

Nata ad Asmara il 10 febbraio 1951, Zeudi Araya arrivò in Italia alla fine degli anni Sessanta dopo essere stata eletta Miss Eritrea. Il suo fascino esotico e la sua presenza scenica conquistarono rapidamente il pubblico e gli addetti ai lavori, aprendole le porte di Cinecittà. Il successo arrivò con film come La ragazza dalla pelle di luna, La ragazza fuoristrada e Il corpo, pellicole che la consacrarono tra le protagoniste più amate del cinema erotico italiano.

Nel corso della sua carriera lavorò con registi importanti e prese parte a film entrati nell’immaginario collettivo, tra cui Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure, accanto a Paolo Villaggio, e Giallo napoletano con Marcello Mastroianni. La sua immagine divenne uno dei simboli del cinema popolare italiano degli anni Settanta.

La sua vita professionale cambiò profondamente dopo l’incontro con il produttore cinematografico Franco Cristaldi, che sposò nel 1984. Negli anni successivi si allontanò progressivamente dalla recitazione per dedicarsi alla produzione cinematografica, proseguendo il lavoro dietro le quinte e contribuendo alla realizzazione di diversi progetti per il cinema e la televisione.

Pur lontana dai riflettori negli ultimi decenni, Zeudi Araya è rimasta una figura molto amata dal pubblico italiano, che ha continuato a ricordarla come una delle icone più affascinanti e rappresentative di una stagione irripetibile del cinema nazionale.

Con la sua scomparsa se ne va un volto che ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità fatta di film, eleganza e talento. Il suo nome resta legato a una pagina importante della storia del cinema italiano, di cui è stata una delle protagoniste più riconoscibili e amate.