Coronavirus: Trump, siamo vicini a un vaccino, Bolton bugiardo, a Casa Bianca odiato da tutti

Agenpress – “Siamo vicini a un vaccino” per il coronavirus. Lo afferma Donald Trump in un’intervista a Fox. Durante le proteste tutti erano uno sopra all’altro e nessuno ha detto niente. Mentre tutti parlano del comizio di Tulsa, aggiunge Trump, precisando che oltre un milione di persone hanno chiesto biglietti per partecipare all’evento. Le autorità sanitarie di Tulsa si augurano che Trump rimandi l’evento all’ultimo momento così da evitare un maxi assembramento in uno spazio chiuso che può favorire la diffusione del coronavirus.

John Bolton, l’ex consigliere alla sicurezza del presidente americano, “ha infranto la legge” con la pubblicazione del suo libro, ha aggiunto Trump , sottolineando che le informazioni contenute nel suo libro sono riservate e classificate. Trump poi precisa: “nessuno è stato più duro di me con la Russia e con la Cina. Bolton è “un bugiardo. Alla Casa Bianca non lo sopportava nessuno”. Trump chiede un ordine restrittivo di emergenza per bloccare la pubblicazione del libro dell’ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump, John Bolton. Il governo chiede un’udienza per il 19 giugno considerato che il libro dovrebbe uscire il 23 giugno.