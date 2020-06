Zanardi. Medico, condizioni stabili, rimane sedato. Grande atleta, siamo fiduciosi

Agenpress – “Non ci sono particolari variazioni cliniche rispetto a stamani: le condizioni” di Alex Zanardi “continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio, è sempre ventilato meccanicamente, e restano stabili anche i parametri metabolici che danno un quadro clinico generale buono; c’è da confermare la gravità del quadro neurologico che andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno”.

Lo ha detto ai giornalisti il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell’ospedale di Siena,facendo un punto nel pomeriggio sulle condizioni dell’atleta. Zanardi e’ quindi “stabile ma grave sul piano neurologico”.

“I sedativi ora non ci permettono di fare una valutazione neurologica – ha spiegato il professor Scolletta – Il quadro è talmente compromesso che ci impone ora di fare una terapia per ottenere il coma farmacologico. Poi potremmo decidere, con i nostri colleghi, di sospenderlo la prossima settimana” eventualmente. Al momento, ha precisato Scolletta, Zanardi “resta in coma farmacologico almeno altre 48 ore, poi decideremo se ridurre o sospendere la sedazione”.

Alex Zanardi “è un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi ben controllato, quindi per questo motivo probabilmente sta rispondendo molto bene” alle terapie. “Pensiamo positivamente, siamo fiduciosi che questo suo stato pre-trauma possa condizionare positivamente il decorso”.