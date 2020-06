AgenPress. Mercoledì 24 giugno, alle ore 11.00, presso il Canale Youtube Ital TV sarà presentato l’Osservatorio Censis-Tendercapital sulla Silver Economy dal titolo: “La Silver Economy e le sue conseguenze nella società post Covid-19”.

Il Rapporto evidenzia quali sono le conseguenze della pandemia anche per i più longevi, over 65 anni, se si è creato un divario tra giovani e anziani e come quest’ultimi hanno reagito durante l’emergenza socioeconomica. L’obiettivo della ricerca è capire se, dopo i tre mesi di lockdown, la longevità attiva sia ormai da considerarsi archiviata oppure se per gli anziani sia stata solo una terribile parentesi, che si può e si deve superare.

All’evento prenderanno parte: Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Moreno Zani, Presidente Tendercapital; Pier Paolo Baretta, Sottosegretario Ministero Economia; Alberto Bagnai, Presidente Commissione Finanze del Senato; Francesco Maietta, Responsabile Politiche Sociali Censis.

E’ possibile seguire la presentazione al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC4OXCoMl2WToox9Rp2Ll79Q