Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “A rischio il diritto allo studio”

AgenPress. “Possibile mai che presidi, studenti, docenti, genitori e sindacati siano tutti coalizzati contro il Ministro dell’ Istruzione Lucia Azzolina? No. Piuttosto è il Ministro a dover dare risposte certe e convicenti sulla ripartenza del nuovo anno scolastico e tali risposte sono ancora confuse e non praticabili. Si corre il rischio di non iniziare l’ anno e tutto questo comporta lesione al diritto allo studio.

Tanto meno è pensabile ricorrere alle lezioni in video, essendo queste una extrema ratio e non la regola che è quella in presenza. Del resto da un Ministro che aveva partorito la stravagante idea delle gabbie di plexiglas, poi revocata il giorno dopo che possiamo attenderci?

E’ l’ improvvisazione al potere che sconfessa competenza e professionalità. Il caso del Presidente INPS Pasquale Tridico lo certifica”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.