Nordio Giornata Sacrificio Lavoro Italiano nel Mondo

AgenPress. “Ricordare i 136 minatori italiani rimasti vittime della tragedia di Marcinelle di settanta anni fa, significa commemorare la ‘Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’ guardando al presente. Il modo migliore per onorare i nostri emigrati del XX secolo è garantire a tutti i lavoratori di oggi tutele reali e una sicurezza effettiva.

E proprio per evitare il ripetersi di tragedie che sono una ferita irrimarginabile per il nostro animo e per rafforzare ulteriormente l’azione di questo Governo nella tutela dei lavoratori che nell’ultimo Consiglio dei ministri abbiamo approvato il disegno di legge di riforma della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevista dal decreto legislativo 231/2001. Il provvedimento tutela aziende e lavoratori mettendo al centro la prevenzione e la protezione sul posto di lavoro”.

Questa la riflessione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione del 70° anniversario della sciagura di Marcinelle dove persero la vita 136 minatori italiani, evento che dal 2001 ha originato