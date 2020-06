Zingaretti: “Maggioranza faccia di tutto per trovare punti di convergenza con le opposizioni”

AgenPress. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un’intervista rilasciata al quotidiano, “il Foglio” ha dichiarato:

“Non ne faccio un mistero: sono il sostenitore in questa fase di una Operazione Concordia e sono più che favorevole all’idea che in una fase difficile come quella che vive l’Italia la maggioranza di governo faccia di tutto per trovare punti di convergenza con le opposizioni“.

“Ci sono partiti che hanno dimostrato disponibilità e non solo sul Mes. Io sono favorevole ad aprire un tavolo con le opposizioni per costruire un percorso comune“.