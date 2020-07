Pizzarotti: “Abuso d’ufficio? Il M5S è diventato garantista, ovviamente solo per i suoi”

AgenPress. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e fondatore di Italia in Comune, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Il M5S è diventato improvvisamente garantista, ovviamente solo per i suoi –ha affermato Pizzarotti-. E’ evidente che da opposizione a forza di governo comoda cambia il modo di vedere le cose. Io ho sempre detto che le cose vanno valutate, anche tanti magistrati hanno detto che l’abuso d’ufficio scritto così crea delle problematiche. E’ evidente che una riforma dell’abuso d’ufficio vada fatta. Va fatto in modo che sia più circostanziato.

Secondo me comunque non è solo l’abuso d’ufficio che blocca gli amministratori e i sindaci, c’è tutta una serie di spauracchi, come il danno erariale. C’è una parte interpretativa così ampia che è tutto e il contrario di tutto. Il tema vero è la semplificazione. Se non agiamo sulla semplificazione saremo sempre fermi. A Parma abbiamo delle costruzioni abusive dagli anni 70, arriviamo noi e diciamo di volerle buttare giù, stiamo ancora aspettando il permesso del Tar. Questo è il problema”.