Più poteri all’Antitrust per bloccare i servizi di telefonia attivati senza consenso degli utenti

AgenPress. Più poteri all’Antitrust per bloccare i servizi di telefonia attivati senza consenso degli utenti. L’Authority può «ordinare, anche in via cautelare», la «rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche odi telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta».

È quanto prevede un emendamento presentato da Renato Brunetta, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. I destinatari di questi ordini hanno l’obbligo di inibire l’uso delle reti che gestiscono «o in relazione alle quali forniscono servizi». Sono previste multe fino a 5 milioni.