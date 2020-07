Istat, Fapi: “Aprire un tavolo in Europa per difendere le imprese italiane”

AgenPress. “I dati diffusi dall’Istat, sulla crisi che ha investito le imprese italiane a seguito dell’emergenza Covid-19, sono allarmanti. La nostra preoccupazione, espressa a più riprese in questi mesi, trova conferma nelle rilevazioni dell’istituto nazionale di statistica che evidenzia tutte le difficoltà del mondo produttivo italiano di restare all’interno della filiera economica”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Il Governo – aggiunge il leader della Fapi – la smetta con gli annunci, prenda atto dell’inefficacia dei decreti legge emanati in fase emergenziale per fronteggiare la crisi, e metta mano alle riforme necessarie per rilanciare l’economia e la crescita, aprendo un tavolo di confronto in sede europea per tutelare le imprese italiane”.