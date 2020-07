Dott. Scilipoti Isgrò valido esperto di medicina integrata nominato consulente alla Sanità Regione Sicilia

AgenPress. Abbiamo appreso che il Senatore dottor Domenico Scilipoti Isgrò è stato recentemente nominato consulente “ad personam” dell’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia.

In primo luogo, è un incarico a titolo gratuito e tanto rende onore all’incaricato, in tempi nei quali il bene comune è spesso dimenticato. Dimostra che il Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò ha chiara la funzione del medico come missionario del bene prima di tutto, che mette al centro gli interessi sociali. Del resto, il suo palmares professionale, accademico e di pubblicazioni (che per motivi di comodità e sintesi giornalistica semplifichiamo) è di assoluto prestigio. Scegliamo solo alcune parti.

E’ opportuno ricordare che il Senatore dottor Scilipoti Isgrò ha ricoperto l’Ufficio di Vice Presidente della Commissione Nato Scienze e Tecnologie. E’ uno dei maggiori esponenti di quella che si chiama “Medicina povera” che consiste in agopuntura, maxibustione e fitoterapia ed ha messo a disposizione gratuitamente le sue competenze nelle favelas brasiliane.

Ginecologo, ostetrico, esperto in elettroagopuntura Ryodoraku, specialista in oncologia clinica e colposcopica. E’ stato negli anni 90 tra i primi in Italia ad introdurre validità analgesica all’agopuntura ed è allievo del professor Van Nghi considerato il padre dell’ agopuntura.

Consulente del Ministro della Salute nel 2010-2011, consulente dell’ Assessore alla Sanità dello Stato del Paranà in Brasile. Ha presentato alla Camera dei Deputati l’ODG C 624 sulle cure palliative e la terapia del dolore con l’agopuntura. E’ stato Presidente di numerosi e qualificati simposi internazionali ed è autore di svariate e prestigiose pubblicazioni mediche. Al Senatore Dottor Domenico Scilipoti Isgrò, naturalmente ogni augurio di buon e proficuo lavoro.