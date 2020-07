AgenPress. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà in Parlamento per la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus.

“Su questo non c’è alcun dubbio, tutti ricorderanno che era stato proprio Conte a garantire che avrebbe informato le Camere di ogni passaggio. Non si è mai tirato indietro e certamente non lo farà in questa occasione”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri