Aspi, Malan (FI): soluzioni rapide a tutela occupazione e Paese

AgenPress. Lucio Malan, vice capogruppo vicario dei senatori di Forza Italia, ha dichiarato: “Per Aspi occorrono soluzioni rapide e realistiche, non misure per fare campagna elettorale.

Denuncio le storture del sistema delle concessioni autostradali da anni prima che il M5S se ne occupasse dopo il crollo del Ponte Morandi. Fin da allora segnalo che una maldestra revoca della concessione potrebbe essere l’ennesimo regalo al concessionario che facilmente otterrebbe in tribunale favolosi risarcimenti senza neppure avere il disturbo di gestire i suoi 2800 chilometri di autostrade.

L’ipotesi di un subentro nel capitale potrebbe invece rappresentare una buona soluzione che darebbe anche al movimento di Grillo e Casaleggio la bandierina di aver messo fuori i Benetton, ma soprattutto garantirebbe la continuità occupazionale ai dipendenti Aspi e aziende collegate. È però indispensabile che a subentrare siano privati, con reali capacità gestionali.

Aspi non può diventare un nuovo caso Alitalia, in perenne perdita a spese pubbliche, e neppure è pensabile che lo Stato, più o meno direttamente, metta soldi dei contribuenti o dei risparmiatori postali per poter gestire una infrastruttura di sua proprietà. Il governo si muova una buona volta: 23 mesi di melina danneggiano l’azienda, gli utenti delle autostrade e il Paese.”