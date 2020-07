Agenpress. “Sembra sia ufficiale, a Dicembre il Teatro Eliseo chiudere definitivamente, rendendo così vani i sacrifici fatti da Luca Barbareschi per farlo diventare il Teatro da “il tutto esaurito”.

Il Ministro Franceschini faccia qualcosa, non stia con le braccia conserte, per il bene non solo dell’Italia, ma del mondo.”

Lo dichiara l’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale Udc).