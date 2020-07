AgenPress. “Sono passati 28 anni dalla tragedia di Via D’Amelio, come dimenticarsene? Persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta in un attentato mafioso, lo hanno messo a tacere, perché cercava di dare un futuro migliore al suo Paese.

Il più grande magistrato che la storia dell’Italia possa ricordare, un grande uomo, ricordarlo è il minimo.”

Lo dichiara l’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale UDC).