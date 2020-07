Strage di Via D’Amelio. Di Maio: “Ci sono tragici eventi che abbiamo il dovere di ricordare. Sempre”

AgenPress. Ci sono tragici eventi che abbiamo il dovere di ricordare. Sempre.

Ci sono persone che per il nostro Paese hanno lottato e perso la vita.

Non si sono fermate mai, nemmeno davanti alla paura.

Il magistrato Paolo Borsellino, con gli agenti della sua scorta, il 19 luglio del 1992 venne assassinato a Palermo, in via D’Amelio. A ucciderlo fu la mafia.

Borsellino, così come il giudice Giovanni Falcone e tanti altri servitori dello Stato, è stato vittima di uno dei mali più grandi d’Italia.



Ma queste persone oggi sono il simbolo della libertà e della legalità. Hanno cambiato il nostro Paese e fatto capire a tutti gli italiani onesti che non bisogna aver paura, che a nascondersi devono essere sempre e solo i mafiosi. Che questi criminali hanno un volto, un nome e cognome. E vanno sempre denunciati. Perché lo Stato è dalla parte degli onesti.

Se oggi la mafia fa meno paura di anni fa è grazie a gente coraggiosa come Paolo Borsellino.



È importante non abbassare mai la guardia e non concedere nemmeno un centimetro a questi criminali.



Forse per noi è la battaglia più dura, ma è una battaglia da affrontare e vincere. Lo dobbiamo a chi oggi non c’è più, alle loro famiglie. Ma anche a chi verrà domani. Abbiamo il dovere di consegnargli uno Stato pulito.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.