Lorenza Bonaccorsi (Mibact) a Re Mind: auguro ai vostri think tank i migliori successi

AgenPress. La sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi rivolgendosi al Prof Paolo Crisafi ha formulato augurio di buon lavoro ai partecipanti al think tank di “Re Mind Filiera Immobiliare”, di Fondazione “Patrimonio Comune” dell’Anci e di Confimea piccole e Medie Imprese.

Ha poi proseguito dicendo “Un buon momento di riflessione, nel corso di un passaggio importante per il paese in cui stiamo ridefinendo un progetto di rilancio dell’Italia dei prossimi anni.

Il grande patrimonio artistico e culturale del Paese, il binomio turismo e cultura sarà centrale per una ripresa economica sostenuta. Stiamo lavorando per valorizzare al massimo questo prezioso patrimonio e ridare speranza a tante categorie sociali toccate dalla crisi. Siamo in prima linea per lavorare al ritorno, in piena sicurezza, degli importanti flussi turistici esteri che sono venuti meno in questi mesi a causa della pandemia e che saranno fondamentali per la tenuta di molti comparti dell’economia.

Insieme a tutti voi sapremo farlo nel migliore dei modi e per questo auguro, tramite il prof. Paolo Crisafi, al vostro think tank i migliori successi, restando in attesa di ricevere la sintesi dei contenuti emersi”.