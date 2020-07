Vertice Ue. Rutte (Olanda), siamo tutti (frugali) sulla stessa linea

AgenPress – “Ora c’è un ottimo testo di bozza” sul meccanismo del super freno d’emergenza, che riguarda la governance del Recovery Fund, e quindi il tema dell’attuazione dei piani nazionali delle riforme, “che ritengo stia lentamente guadagnando consenso”. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte a margine dei lavori del Consiglio europeo, sottolineando che i paesi frugali sono “tutti sulla stessa linea”.

“Sono davvero contento, perché questa è stata una condizione cruciale per noi per essere in grado di costruire quel bilanciamento” tra prestiti e sovvenzioni.