Schillaci: “Vicinanza al poliziotto ferito a Roma. Grazie ad agenti per tutela quotidiana della sicurezza di tutti”

AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, esprime “piena solidarietà e vicinanza” al poliziotto ferito ieri durante il corteo degli anarchici a Roma. Il Ministro, augurando “pronta guarigione” all’agente, sottolinea “l’importante lavoro svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti”.

“Dobbiamo condannare fermamente ogni forma di violenza – chiude il Ministro – in particolare quella rivolta contro donne e uomini che incarnano lo Stato e operano spesso silenziosamente e con coraggio per la tutela della collettività”.