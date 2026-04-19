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Schillaci: “Vicinanza al poliziotto ferito a Roma. Grazie ad agenti per tutela quotidiana della sicurezza di tutti”

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AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, esprime “piena solidarietà e vicinanza” al poliziotto ferito ieri durante il corteo degli anarchici a Roma. Il Ministro, augurando “pronta guarigione” all’agente, sottolinea “l’importante lavoro svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti”.

“Dobbiamo condannare fermamente ogni forma di violenza – chiude il Ministro – in particolare quella rivolta contro donne e uomini che incarnano lo Stato e operano spesso silenziosamente e con coraggio per la tutela della collettività”.

 

 

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