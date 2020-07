Zingaretti a Paolo Crisafi, presidente Re Mind: sono certo che il vostro think tank elaborerà proposte utili e idee per la sfida enorme che ci attende

AgenPress. Il Presidente della Regione Lazio rivolgendosi al Presidente di Re Mind ha detto “Auguro ogni successo all’iniziativa di Re Mind, Fondazione Patrimonio Comune – Anci e Confimea Piccole e Medie Imprese. Un bell’esempio di come concretamente e’ possibile unire l’Europa ai territori del nostro Paese e rinsaldare l’alleanza con le Regioni ed i Comuni.

Proprio in questo periodo di grave emergenza causata dalla pandemia del Covid19 siamo stati infatti, come enti locali, in prima fila nella risposta alla crisi, anche grazie alla straordinaria risposta dell’Europa”.

Ha poi proseguito Zingaretti “Il legame con le forze produttive e con le associazioni di categoria ha sempre caratterizzato la nostra azione e ci ha consentito di mettere in campo tutta una serie di misure straordinarie capaci di contenere la perdita di produttività di molte aziende e la mancanza di posti di lavoro. Ogni nostro sforzo deve essere orientato alla ripresa. Siamo stati presenti nell’emergenza e continueremo ad esserlo ma ora è il momento di ricostruire una prospettiva di crescita e sviluppo per le nostre comunità. Per farlo abbiamo bisogno soprattutto di unita’ di intenti e di forze sociali mature e consapevoli, come quelle che rappresentate”.

Ha infine concluso Zingaretti “Insieme e uniti sapremo rispondere a questa sfida e sono certo che il vostro think tank, coordinato da Paolo Crisafi Presidente Re Mind, elaborerà proposte utili e idee per la sfida enorme che ci attende”