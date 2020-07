L’opinione di Roberto Napoletano. Piccoli uomini al crocevia della storia

AgenPress. Questa Europa con questa democrazia non può andare avanti, l’unanimità è lo spartiacque da rimuovere per scrivere una storia nuova, ma questa Europa va avanti, è obbligata a andare avanti.

Anzi a ben vedere questa Europa è già cambiata perché si è deciso di non chiudere con un nulla di fatto e di aggiornarsi per un altro nulla di fatto come avviene quasi sempre nei vertici europei delle opinioni pubbliche nazionali che non è l’Europa che serve per affrontare la Grande Depressione mondiale.

Mentre andiamo in macchina l’ultima bozza all’esame dei Capi di Stato e di governo ha il gradimento di Palazzo Chigi e metterebbe in cascina per l’Italia addirittura qualcosa in più del piano della Von der Leyen tra sussidi e prestiti ma con meno sussidi e più prestiti.

Aspettiamo per giudicare, anche se l’azione mediatrice e combattente del premier Conte appare confermata e ci permette di sperare in qualche frutto non chiacchierologico.

