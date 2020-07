Mari (Re Mind/Gbc Italia): Italia attrattiva grazie alle Filiere Edilizia e Immobiliare

AgenPress. Marco Mari Consigliere Delegato alla Manifattura Immobiliare – ReMIND e

Vicepresidente- GBC Italia intervenendo al think tank Re Mind:”

Crediamo che l’iniziativa di ReMind filiera immobiliare sia fondamentale nell’attuale contesto, anche a seguito degli importanti provvedimenti varati dal Governo per il rilancio dell’economia e dei risultati conseguiti nella azione del Presidente del Consiglio dei Ministri durante il recente negoziato in sede UE.

Per rafforzare la crescita e l’attrattività del nostro Paese, il ruolo delle filiere Edilizia e Immobiliare è centrale, come anche testimoniato dalla pubblicazione “Guida 2020 agli investimenti turistici immobiliari” presentata in tale occasione.

Tale ruolo deve essere giocato avendo ben presenti gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in particolare, i valori della tutela dell’ambiente e della sostenibilità certificata degli edifici dai quali la ripresa economica non potrà prescindere’