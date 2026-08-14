Ferragosto, 24 milioni di auto sulle strade. Codacons: rafforzare i controlli su carburanti, frodi e prezzi alla pompa

AgenPress. Oltre 24 milioni di autoveicoli si metteranno in movimento sulle strade italiane in occasione del ponte di Ferragosto, tra partenze last minute e primi rientri dalle località di villeggiatura: numeri che impongono controlli straordinari anche sul fronte dei carburanti, considerato l’elevato numero di rifornimenti atteso in questi giorni.

Lo afferma il Codacons, che chiede di intensificare la vigilanza presso distributori e aree di servizio lungo le principali direttrici dell’esodo e del controesodo, con particolare attenzione al contrasto delle frodi e alla verifica della trasparenza sui prezzi praticati alla pompa.

Una richiesta che assume ancora maggiore rilevanza alla luce delle segnalazioni emerse negli ultimi giorni sui casi di carburante adulterato o “annacquato” e dei conseguenti controlli avviati dalla Guardia di Finanza, che hanno portato alla luce irregolarità anche sulla qualità dei prodotti erogati. Episodi che rendono necessario mantenere alta l’attenzione proprio nei giorni in cui milioni di automobilisti saranno chiamati a fare rifornimento.

Il maxi-esodo di Ferragosto determina infatti una concentrazione eccezionale della domanda di carburanti in un arco temporale molto ristretto. Una situazione che rende ancora più importante garantire agli automobilisti la piena correttezza delle operazioni di vendita, la qualità e conformità dei prodotti erogati e una informazione chiara e trasparente sui prezzi.

«Con oltre 24 milioni di veicoli in movimento, milioni di automobilisti si fermeranno nelle prossime ore presso distributori e aree di servizio per fare rifornimento. È necessario che proprio nei giorni di massimo traffico sia garantita una presenza rafforzata dei controlli, sia per prevenire e contrastare eventuali frodi nel settore dei carburanti, sia per verificare il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza sui prezzi praticati al pubblico – afferma il Codacons. Il ponte di Ferragosto non può trasformarsi in un’occasione per comportamenti scorretti a danno di chi si mette in viaggio».