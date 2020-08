Bergamo. In aumento gli incidenti con i monopattini. Scontro con auto, grave ragazza

Agenpress – Continuano ad aumentare gli incidenti anche gravi per chi si trova alla guida dei nuovi veicoli della smart mobility, e la situazione deve essere assolutamente risolta. Nei mesi di giugno e luglio si sono verificati ben 43 incidenti di una certa entità, ben 10 sono accaduti a Milano, il capoluogo lombardo registra il maggior numero di sinistri di questo tipo; segue Roma con 8 episodi.

Lo confermano i dati che arrivano dall’Osservatorio Monopattini dell’Asaps-Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di Forlì, che tra l’altro registra solo i sinistri più rilevanti, grazie alle segnalazioni che arrivano dai referenti sul territorio e dalle notizie provenienti dalla stampa.

Si registra oggi un violento schianto tra una Lancia Y e un monopattino elettrico, in via dei Caniana a Bergamo. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all’entrata dell’Università degli Studi, sono entrati in collisione. Una ragazza di 26 anni che era sul monopattino elettrico è rimbalzata sul parabrezza dell’auto guidata da un uomo di 33 anni. residente a Bergamo e poi è caduta a terra. Le sue condizioni sono gravi: è stata soccorsa dal 118 è trasferita in ospedale.