Dj morta. Procuratore. Resti compatibili con età di Gioele. Trovato dove altri non avevano cercato

AgenPress – “Abbiamo trovato dei resti umani che sono compatibili con quelli di un bambino dell’età di Gioele”. Lo ha detto il procuratore di Patti Angelo Cavallo incontrando i giornalisti, al termine del sopralluogo dove questa mattina è stato effettuato il ritrovamento.

Il bambino è stato trovato “dove gli altri non avevano cercato”, lo dice Giuseppe Di Bello, carabiniere in pensione, ha commentando il ritrovamento di quelli che potrebbero essere i resti di Gioele Mondello, il bimbo scomparso il 3 agosto insieme alla madre, Viviana Parisi. La donna è stata trovata morta dopo 5 giorni. Di Bello, che ha partecipato alle ricerche del piccolo da volontario, si è fatto largo tra i cespugli fitti con una falce. “La scoperta è avvenuta intorno alle 10.20. E ho subito dato l’allarme”. Del piccolo sarebbero stati trovati il tronco, gli arti e brandelli di vestiti. I resti erano a 200 metri dalla piazzola in cui la Parisi aveva abbandonato la macchina dopo aver subito un incidente e a 700 metri dal traliccio sotto al quale è stato trovato il cadavere della donna.