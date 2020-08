Regionali. M5S. Lezzi appoggia Laricchia, no alleanza con il Pd in Puglia

Lo scrive su facebook l’ex ministra Barbara Lezzi (M5S) intervenendo in merito all’alleanza Pd-M5S alle Regionali in Puglia caldeggiata anche dal premier Giuseppe Conte.

Non ci sono tavoli a cui sedersi, proprio perché, come dice il Presidente Conte, il bene dei cittadini è al di sopra di tutto. E il bene per i cittadini è il cambiamento che solo Antonella Laricchia e il MoVimento 5 Stelle possono garantire. A livello nazionale si devono fare alleanze per poter governare, a livello regionale il candidato presidente (non le numerose liste) che ha anche un solo voto in più ha la maggioranza per governare. E tutti noi lavoriamo affinché sia Antonella Laricchia a prendere quel voto in più.