Zingaretti. A Roma il problema è Raggi. Insisti? replica Lezzi, offendi l’intero M5S!

AgenPress – “Nei sistemi a doppio turno si faranno nelle città le scelte che si dovranno fare. Ciò che penso su Roma si sa, ed è una opinione di tutto il Pd: a Roma serve voltare pagina e costruire una grande alleanza di rinnovamento che ridia a Roma quello che merita, e questo non coincide con l’attuale sindacatura, che anzi, io credo, sia stata il principale problema di Roma degli ultimi anni”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, segretario del Pd.

“Zingaretti insiste. “Virginia Raggi è stata il principale problema di Roma. Non avrà nessun appoggio da noi”, replica Barbara Lezzi in una nota.

“Ma chi gliel’ha chiesto? Ha detto anche che vuole costruire una grande alleanza per dare a Roma quanto merita.

Roma e tutti gli italiani sanno benissimo quanto il Partito Democratico e la destra abbiano preso, anziché dato, da Roma. Hanno generato debiti e inefficienze.

Non riescono a contenere il livore verso colei che ha scardinato un sistema di potere che ha divorato la Capitale.

Chi offende Virginia Raggi, offende l’intero Movimento 5 Stelle. Mi meraviglio come qualcuno tra i vertici ancora parli con questo personaggio per condividere strategie.

Forza Virginia, il Movimento 5 Stelle è con te”.