Egitto. Libero Calogero Nicolas Valenza, era stato fermato per traffico stupefacenti

AgenPress – Calogero Nicolas Valenza, il connazionale fermato in Egitto, è stato liberato oggi grazie al lavoro dell’ambasciata italiana al Cairo e alla collaborazione delle autorità egiziane.

Il 27enne italiano fermato in Egitto nell’agosto scorso con la pesantissima accusa di traffico di stupefacenti. Il giovane siciliano originario di Gela è stato liberato nelle scorse ore per ordine delle autorità egiziane ed è già arrivato in Italia. Lo confermano fonti della Farnesina. Calogero è arrivato all’aeroporto di Roma e dovrebbe rientrare a casa domani. La sua scarcerazione è stata possibile proprio grazie al lungo e delicato lavoro dell’ambasciata italiana al Cairo che fin dal primo momento si è mobilitata per assistere il giovane fermato.

Il 27enne era stato fermato la sera del 23 agosto all’aeroporto del Cairo dalla polizia egiziana con l’accusa di traffico di stupefacenti. Il ragazzo aveva sin da subito rigettato ogni accusa ma ci è voluto tutto l’impegno delle nostre autorità diplomatiche sul posto per riuscire a fare liberare il ragazzo nel più breve tempo possibile.

Il ragazzo che lavora come Pr in Spagna, aveva preso un aereo da Barcellona per il Cairo per andare a trovare un’amica ma giunto in aeroporto era stato subito fermato e imprigionato. Solo dopo l’intervento della Farnesina si è saputo che il giovane è stato fermato dalla polizia egiziana perché un altro ragazzo fermato aveva fatto il suo nome.