Hong Kong. 289 attivisti pro democrazia sono stati arrestati dalla polizia

AgenPress – La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi 289 persone, in base all’ultimo aggiornamento per le manifestazioni pro democrazia andate in scena contro il rinvio delle elezioni politiche di un anno, al 5 settembre 2021, sui timori della nuova ondata di Covid-19. Sull’account ufficiale di Facebook, le forze dell’ordine hanno aggiornato il bilancio, precisando che gli arresti sono stati eseguiti in prevalenza a Yau Ma Tei e a Mong Kok, aree calde delle proteste.

Nelle immagini si è visto il fermo di tre noti attivisti pro democrazia: Leung Kwok-hung, Figo Chan e Raphael Wong.

Arrestato anche Tam Tak-chi, vice presidente del partito democratico radicale People Power. Ex presentatore radiofonico noto come “Fast Beat”, è stato arrestato nella sua casa nel nord-est di Hong Kong da agenti di polizia della squadra di sicurezza nazionale. L’arresto non è avvenuto in base alla nuova legge, ha precisato la polizia.