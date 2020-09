Colleferro, Silvestroni (FDI): Vergognose dichiarazioni Morani, Conte intervenga

AgenPress. “Il Sottosegretario Morani e altri stanno cercando da ore di attribuire a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia la responsabilità per quanto accaduto al povero Willy.

In provincia di Roma e in tutta Italia non permetteremo che si generi un clima di odio. Quello che alcuni stanno dichiarando è di una gravità assoluta e vanno fermati dal Presidente Conte con una forte e chiara presa di posizione per tutelare tanti militanti di Fratelli d’Italia impegnati in tutta Italia.

Gli assassini di Willy non sono in nessun modo un prodotto della destra Italiana. Non fermare il fiume di droga nelle strade e non punire gli spacciatori con pene pesantissime è un crimine verso i giovani”.

Lo dichiara il Deputato e presidente della provincia di Roma di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.