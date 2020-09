Morte Willy, Roberto Saviano: “I suoi assassini sono di destra”

AgenPress. Cosa ci dice la ferocia di Colleferro. Ci dice qualcosa di estremamente profondo su cui siamo tutti chiamati a una riflessione.

Willy era straniero, no Willy era italiano. I suoi assassini sono di destra, sono palestrati e violenti, sono tatuati. Il clima in Italia è feroce, reso feroce da una politica che divide.

Capisco tutti questi commenti, ma sono riflessioni superficiali che non possiamo permetterci. Quando parliamo di odio razziale sappiamo che non è questa la spiegazione per la morte di Willy. Quando parliamo dell’orientamento politico degli aggressori e dei loro muscoli, sappiamo che manca qualcosa.

Sono cresciuto in una provincia violenta, dove ogni sabato sera c’era una rissa. Dove non c’era molto da fare oltre a bere e fumare, e dove se pensavi al futuro cedevi alla depressione. C’era il cinema, la libreria, il negozio di dischi. ma tutto il resto mancava. E tutto il resto ancora manca.

Ho letto molto su ciò che è accaduto a Colleferro e sono convinto che sbagliamo ad applicare le categorie dello scontro politico a un episodio di violenza che ci mostra qualcosa di infinitamente più grave.

Condivido qui con voi le parole di Emanuele Macaluso (EM.MA in corsivo): http://bit.ly/LaFerociaDiColleferro perché ritengo che la nostra riflessione debba partire da qui, da una analisi seria sulla vita sociale in tanti Comuni, e non solo nel Mezzogiorno, in cui mancano centri di aggregazione e dove la famiglia, da sola, non ce la fa, non basta.

Non scegliamo dunque scorciatoie da dare in pasto all’opinione pubblica e apriamo piuttosto un dibattito serio, un dibattito davvero politico. Perché politica è tutto. Politica è vita e non lo scontro basso a cui siamo assuefatti.

E’ quanto dichiara, sulla sua pagina Facebook, lo scrittore Roberto Saviano.