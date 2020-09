Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Regione Sicilia, inutile polemica sui tamponi”

AgenPress. “Il Comune di Palermo ha avviato nei confronti della Regione Sicilia e dell’ assessore Razza un’inutile polemica, infondata nel merito, sul numero dei tamponi effettuati. Da Palermo si afferma che in Sicilia il numero dei tamponi fatti è il più basso in base alla media nazionale. Il dato non è rispondente a verità.

La Regione segue con rigore le linee guida nazionali sui soggetti da sottoporre a tampone. Fare polemiche strumentali ad uso politico su temi del genere non solo è inelegante, ma anche irresponsabile”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.