Parma. 17enne nordafricano rapina e violenta una donna di 87 anni. Arrestato

AgenPress – Un ragazzo di 17 anni di origini nordafricane è stato arrestato per aver rapinato e violentato una donna di 87 anni di Salsomaggiore Terme (Parma) aggredita nella sua abitazione.

Prima ha tentato di rapinarla, poi ha abusato di lei sessualmente. L’autore, identificato e arrestato dai carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna.

In Caserma avrebbe parzialmente confessato la violenza. È accusato di tentata rapina aggravata e violenza sessuale. Ora è nella struttura per minori di Bologna. L’accusa per lui è di tentata rapina aggravata e violenza sessuale. La pensionata è invece dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fidenza.