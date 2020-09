Mes. Crimi, diciamo no. Della Vedova, “il no costa miliardi ai contribuenti, ospedali e scuole senza risorse”

AgenPress – “Sul Mes noi diciamo No ma questo come altri temi sarà oggetto di confronto, come è già successo quest’anno. Per noi il Mes è inutile, ci sono i 209 miliardi del Recovery Fund, usiamo quelli”.

Lo dice Vito Crimi, capo politico del M5S, al quale replica su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Ormai tutti gli esponenti del Pd chiedono il Mes, Conte tace ma non lo chiede e tutti gli esponenti del Mes dicono No, come ha fatto Crimi anche oggi. Dov’è l’europeismo del nuovo governo, se sul Mes sanitario continua a prevalere il complottismo antieuropeo del Mes?”.

“In attesa di sapere se il Governo approverà la riforma del Mes a cui solo l’Italia si oppone, registriamo che il no di Crimi costa miliardi ai contribuenti e lascia ospedali e scuole senza risorse adeguate”.