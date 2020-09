Recovery fund. Conte, disponibile a riferire in Parlamento. Mes? Mi sono già espresso

AgenPress – “L’opposizione non è coinvolta sul Recovery? L’opposizione è in Parlamento, è coinvolta. Io sono pronto a andare a riferire ma deve essere il Parlamento a dirci le modalità del confronto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un punto stampa dopo aver visitato una scuola romana.

“Io sono disponibilissimo ad andare in parlamento quando e come mi diranno. Quando? Non dipende da me. In casa altrui si viene invitati ma io auspico anzi che il Parlamento svolga un’ampia attività istruttoria e ci sia quindi un’interlocuzione con il Parlamento che sia utile per migliorare sia le linee guida sia i progetti”.

Riguardo al Mes Conte di ce di essersi “già espresso. Un buon padre di famiglia ha un quadro finanziario da tenere presente e, sulla base delle necessità, valuta se andare o meno in banca. Ora siamo concentrati sul Recovery Fund. Se il quadro di finanza pubblica rendesse necessario un supplemento di risorse, lo valuteremo insieme al Parlamento”.