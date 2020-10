L opinione di Roberto Napoletano. L’Europa non ci salverà dalla bomba sociale

Non si può fare sempre tutto in deficit, quest’anno ne abbiamo già fatto per 100 miliardi. Il Paese ha bisogno di una crescita reale di almeno il 3% nel 2021 e nel 2022 per evitare di perdere la credibilità sui mercati. L’autunno si annuncia caldissimo per l’occupazione e la bomba sociale non è stata disinnescata. I soldi del Recovery Fund arriveranno tra un bel po’ e a rate. Il sistema delle Regioni non funziona, sa solo programmare tardi e male clientele. Il governatore De Luca gigioneggia con il collega Zaia. Auspichiamo che nelle sedi istituzionali ritrovi la sua intelligenza politica e la forza combattiva perché l’operazione verità non può essere oggetto di modesti mercanteggiamenti

AgenPress. Il linguaggio della verità fa male, ma è l’unico assolutamente indispensabile nei giorni terribili della Grande Depressione mondiale. Questo indulgere ripetuto a un ottimismo di maniera da parte del ministro dell’Economia Gualtieri giocando sul rimbalzo e altre amenità varie mentre in cassa non c’è un euro, bisogna trovare 40 miliardi e non si sa dove prenderli perché non si può fare sempre tutto in deficit, ne abbiamo già fatto per 100 miliardi quest’anno, è quanto meno temerario.

