AgenPress. “Nel momento in cui i contagi per la pandemia di Covid-19 sono in forte aumento in tutta Europa è davvero importante coordinare le misure a livello comunitario e investire su vaccini e cure sicuri ed efficaci”.

Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione del vertice informale dei ministri della Salute europei tenutosi oggi.