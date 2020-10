AgenPress. Il Ministero della Salute comunica che i contagi sono ancora in salita in Italia: 2.844 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 118.932 tamponi effettuati. 27 le vittime, per un totale di 35.968.

In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+3), 297 in tutto.

Gli attuali positivi sono 55.566 (+1.569), mentre il totale dei dimessi-guariti sale a 231.217 (+ 1247).

Solo due Regioni registrano zero contagi, Valle D’Aosta e Molise. 401 nuovi casi in Campania e 393 in Lombardia.