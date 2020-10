Clima, Lega: da Ue libro dei sogni irrealizzabile che penalizza imprese italiane

AgenPress. “La tutela dell’ambiente è un valore che accomuna tutti, ma anziché proporre obiettivi concreti e raggiungibili l’Ue sacrifica lo sviluppo, le imprese e il lavoro degli italiani sull’altare di progetti utopici e totalmente irrealizzabili.

Dopo aver dissanguato le economie di chi ha applicato le politiche conseguenti al Protocollo di Kyoto e all’Accordo di Parigi con risultati irrisori per riduzione delle emissioni, ora l’Europa punta su un modello che non solo comporta la deindustrializzazione e quindi l’impoverimento dei Paesi avanzati, ma condanna gli altri Paesi al sottosviluppo eterno, impedendone l’industrializzazione.

Altro che ‘sviluppo sostenibile’: il progetto Ue comporta l’esclusione e la dismissione rapida di tutte le tecnologie non ritenute ‘climaticamente corrette’, tutto questo mentre Paesi come Cina o India continueranno a operare indisturbate. Per l’Italia, significherebbe sacrificare intere filiere produttive interne e sovvenzionare massicciamente filiere interamente estere. Siamo seriamente preoccupati dagli effetti di questa legge, un libro dei sogni Ue che acuirà le disparità tra Stati membri e accelererà la spirale deflattiva: gli effetti strutturali sull’Italia rischiano di essere devastanti: dovremo sacrificare il nostro tessuto industriale residuo e il nostro Stato sociale per acquistare pannelli fotovoltaici cinesi, monopattini elettrici cinesi e auto tedesche o francesi dotate di batterie cinesi.

Questa non è tutela dell’ambiente che parte dal basso e dalle comunità, ma ideologia ambientalista imposta da burocrati europei, fatta di obiettivi irraggiungibili, scarsi risultati e, ovviamente, nuove tasse per imprese, famiglie e cittadini”.

