AgenPress. “La rinuncia a ricandidarsi da parte Chiara Appendino, oltre ad essere scontata, credo sia giusta e non per la condanna di primo grado, bensì per il totale fallimento della sua giunta, Torino merita molto di più!”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).