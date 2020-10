Ue, Carè (PD): Europa sia unita in questa fase così delicata

AgenPress. “Faccio mio l’invito del Presidente Conte per un’Europa unita in questa fase così delicata. Oltre alla gestione della pandemia, abbiamo adesso il dovere di attuare il programma Next Generation Eu.

È una preziosa opportunità di rilancio economico che non va sprecata. La transizione energetica e digitale sono priorità che non si possono più rimandare. Contento che una parte significativa del piano sarà dedicato ad un altro tema urgente per il nostro Paese: l’occupazione femminile.Bisognerà investire maggiori risorse su formazione, ricerca e potenziamento infrastrutturale del Sud e sul miglioramento dei collegamenti con il Nord del Paese.”

Lo dichiara il deputato del Pd Nicola Carè a margine delle comunicazioni del Presidente Conte in aula a Montecitorio in vista del Consiglio europeo.